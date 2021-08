Chiavari. Sotto il sole di Ferragosto è stato allestito il cantiere sulla sponda lavagnese della diga Perfigli. Al presidio, insieme ai residenti e alle associazioni, era presente anche la vicesindaca di Chiavari Silvia Stanig, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale , per ribadire ancora una volta la contrarietà alla realizzazione dell’opera in questione.

... » Leggi tutto