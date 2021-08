Green pass nelle mense aziendali, sindacati in allarme: “I lavoratori devono poter mangiare”

Genova. La questione rimarrà in sordina ancora per qualche giorno visto che le mense aziendali in questo periodo sono quasi tutte chiuse. Ma alla riapertura, che avverrà già a partire dall’ultima settimana di agosto, l’obbligo di chiedere il green pass ai lavoratori precisato ieri sera dal Governo con una Faq online potrebbe non andare giù a tutti e creare situazioni di tensione. Oltre alla preoccupazione per gli addetti dei servizi di ristorazione, che potrebbero subirne le conseguenze in via indiretta.

