Guerra in Afghanistan, Toti: “Fuga dell’Occidente vergognosa”

Liguria. Oggi le testate e le emittenti di tutto il mondo hanno acceso i riflettori sulla capitale dell’Afghanistan caduta nelle mani dei combattenti islamisti e abbandonata in queste ore da migliaia di cittadini in fuga. Il presidente ligure Giovanni Toti afferma: “Svegliarsi a Ferragosto e leggere che i talebani stanno entrando a Kabul, con la fuga precipitosa di tutte le rappresentanze occidentali, mi mette i brividi. Credo ci siano delle guerre per le quali è giusto sacrificarsi: questa è una di quelle“.

