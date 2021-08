Green Pass, Filcams-Cgil: “La mensa aziendale non è un ristorante, ma luogo di lavoro”

Liguria. “Le precisazioni fornite dal Governo Draghi in merito all’obbligo di esibizione del green pass nelle mense aziendali fa emergere la mancata conoscenza di un intero settore produttivo del nostro Paese, caratterizzato da mense in appalto già in forte sofferenza a causa della pandemia e dello smart working che ha letteralmente decimato le presenze nelle mense aziendali, provocando un quasi irreversibile calo di pasti. Sostenere l’obbligo del Green Pass per accedere alla mensa aziendale, implica una serie di problematiche che questo governo non ha neppure lontanamente preso in considerazione”.

