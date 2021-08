Lista Sansa in Regione: “Treni antidoto alle code, trasporto ferroviario deve essere priorità”

Liguria. “Ancora un giorno da incubo sulle strade liguri. La colpa non è solo di Autostrade, ma della Regione che considera i treni come una soluzione di emergenza. Bisogna invece puntare sul trasporto ferroviario come mezzo di trasporto principale: questo modo di spostarsi sostenibile è capace di migliorare la qualità della vita ed è l’unico vero antidoto alle code”. Così Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, che appoggia i diversi comitati e gruppi di pendolari e ambientalisti che – per l’ennesima volta – chiedono alla Regione Liguria di incrementare le corse dei treni da levante a ponente con particolare attenzione ai collegamenti con il Basso Piemonte.

