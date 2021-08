Ponte Morandi, Possetti: “Approfondiremo le nuove norme del processo penale”

Genova. “Ringraziamo di cuore tutti i cittadini che hanno ricordato i nostri cari, tutte le autorità presenti alla cerimonia di commemorazione del 14 agosto, in particolare il ministro Enrico Giovannini per la sua presenza, la ministra Marta Cartabia per la commossa partecipazione e le sue parole decise che infondono speranza alle vittime, ringraziamo anche il Presidente Sergio Mattarella per il ricordo floreale, il Presidente Mario Draghi per i fiori e le parole che spronano all’impegno verso i cittadini per non tradire ancora la loro fiducia”. Lo scrive in una nota Egle Possetti, presidente Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, a poche ore dalla cerimonia in ricordo del terzo anniversario del crollo di Ponte Morandi.

