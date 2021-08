Scontro ambulanza e auto in A10 tra San Bartolomeo e Imperia, forse malore o colpo di sonno a provocare l’incidente

Imperia. Saranno probabilmente dimessi in giornata, due dei sei feriti coinvolti nel grave incidente avvenuto intorno alle 4,30 della scorsa notte sull’A10 tra gli svincoli di San Bartolomeo al Mare e Imperia Est in direzione Francia, all’interno della galleria Diano Calderina: si tratta del conducente della Croce Rossa di Sanremo e dell’infermiera del 118 che viaggiava sul mezzo di soccorso (insieme ad un altro milite e a un medico), che stava rientrando in sede dall’ospedale San Martino di Genova, dopo aver eseguito un trasferimento. Fortunatamente, sia l’infermiera che l’autista della Cri hanno riportato ferite lievi.

... » Leggi tutto