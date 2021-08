Chiavari, le seconde case salvano il turismo balneare: boom di disdette per colpa del caos autostradale

Chiavari. Tutto esaurito, spiagge al completo, turisti in gran quantità. A Chiavari, tenendo conto del caos autostradale che ha paralizzato la Liguria e la variante Delta che si sta diffondendo in questi mesi, i titolari degli stabilimenti balneari sono soddisfatti per l’andamento della stagione estiva, anzi sorridono e dicono che per una volta non possono “mugugnare” né lamentarsi.

