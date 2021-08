Cogorno e mobilità sostenibile: ancora aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico e ripartenza del “Pedibus”

Cogorno. Sono ancora aperte le iscrizioni per aderire al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021/2022. Dal prossimo mese di settembre, con la ripresa delle lezioni, il servizio è stato ampliato anche agli studenti che frequenteranno il primo anno di scuola secondaria. Alle famiglie il costo del servizio, fornito da Atp Esercizio, sarà ridotto del 35% rispetto all’anno precedente grazie all’impegno, assunto con le famiglie, da parte dell’amministrazione in carica per rendere più accessibile il servizio e per ridurre il carico economico.

