Coronavirus, Toti: «Da mercoledì nuove open night in tutta la Liguria. Auspico risposta da over 50»

Genova. «È tutto pronto per le prossime open night che da domani alla fine agosto coinvolgeranno tutti gli hub del territorio ligure per consentire a chiunque abbia più di 12 anni e non si sia ancora vaccinato di immunizzarsi in modo semplice e veloce, senza prenotazione». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, in vista delle cinque serate di open night in programma domani, 18 agosto, venerdì 20, lunedì 23, mercoledì 25 e venerdì 27 agosto. Sarà anche possibile anticipare la seconda dose, purché siano rispettati gli intervalli minimi di tempo dalla prima somministrazione indicati dal ministero.

