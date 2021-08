Covid, il pediatra Ragazzini: “Vaccino anche ai giovani: non è sperimentale e non ha effetti collaterali gravi”

Alassio. “Il vaccino non è sperimentale, non ha effetti collaterali gravi rispetto invece a quelli indotti dalla malattia. Il nostro invito quindi ai genitori e ai ragazzi è quello di vaccinarsi, siamo qui apposta”. A dichiararlo è il pediatra Giovanni Ragazzini, che ha approfittato dell’open night di Ferragosto ad Alassio per rimarcare ancora una volta l’importanza di vaccinarsi, anche per i più giovani.

... » Leggi tutto