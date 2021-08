Ventimiglia, grosso ramo precipita su auto in via Milite Ignoto

Ventimiglia. Intorno alle 21,20 un grosso ramo si è staccato da un albero dei giardini pubblici Tommaso Reggio ed è crollato su un’auto parcheggiata in via Milite Ignoto. Fortunatamente all’interno dell’abitacolo della vettura non c’era nessuno al momento del crollo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e gli agenti della polizia municipale, che hanno deviato il traffico durante le operazioni di bonifica dell’area.

