Ai miei tempi

“Non nutro più alcuna speranza per il futuro del nostro popolo se deve dipendere dalla gioventù superficiale di oggi, perché questa gioventù è senza dubbio insopportabile, irriguardosa e saputa. Quando ero ancora giovane mi sono state insegnate le buone maniere ed il rispetto per i genitori: la gioventù di oggi, invece, vuole sempre dire la sua ed è sfacciata” è quanto afferma un importante intellettuale le cui opere hanno lasciato un’impronta fondamentale nella cultura mondiale. Mi sembra evidente si riferisca a quella che viene comunemente definita come “crisi dei valori”, in fondo è questa una considerazione condivisa non solo dalla maggioranza dell’intellighenzia occidentale ma anche dalla quasi totalità della cosiddetta “gente comune”. Il dato interessante è che quanto riportato in apertura è stato espresso 2700 anni or sono dal sommo poeta greco Esiodo. Non molto diversa, un paio di secoli dopo, l’opinione di Socrate: “La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, se ne infischia dell’autorità e non ha nessun rispetto per gli anziani. I ragazzi d’oggi sono tiranni. Non si alzano in piedi quando un anziano entra in un ambiente, rispondono male ai loro genitori”. Il suo discepolo prediletto, Platone, rincara la dose: “Oggi il padre teme i figli. I figli si credono uguali al padre e non hanno né rispetto né stima per i genitori. Ciò che essi vogliono è essere liberi. Il professore ha paura degli allievi, gli allievi insultano i professori; i giovani esigono immediatamente il posto degli anziani; gli anziani, per non apparire retrogradi o dispotici, acconsentono a tale cedimento, a corona di tutto, in nome della libertà e dell’uguaglianza, si reclama la libertà dei sessi”. Questa passeggiata nel passato può risalire ancora fino a 3000 anni fa quando a Babilonia si sentenziava che: “Questa gioventù è guasta fino in fondo al cuore. Non sarà mai come quella di una volta. Quella di oggi non sarà capace di conservare la nostra cultura…”

