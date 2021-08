Albenga città turistica: crescono le presenze e l’interesse per arte e cultura

Albenga. Albenga si riconferma non solo centro nevralgico delle serate in Riviera, ma anche e soprattutto capitale di cultura e di storia in grado di attirare turisti interessati a scoprire tutte le bellezze che la città custodisce.

Proprio grazie alle sue caratteristiche e nonostante le restrizioni dettate dal Covid, la Città delle Torri regista ad Agosto un tutto esaurito in praticamente tutte le strutture ricettive confermando un trend che vede un considerevole aumento delle presenze rispetto allo scorso anno – almeno sulla base delle percezioni dei rappresentanti del CLT (Comitato Locale Turismo) e dello IAT di Albenga, un vero e proprio bilancio complessivo, infatti, potrà essere stilato solo al termine della stagione estiva.

... » Leggi tutto