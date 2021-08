Autostrade, ora si accelera: obiettivo riaprire la A10 entro il fine settimana per il rientro dei turisti

Liguria. Se Autostrade per l’Italia ha ipotizzato, salvo imprevisti, di riuscire a concludere i lavori nella Galleria Provenzale, sulla A10, entro il 22 agosto, domenica, con tre giorni di anticipo sulla tabella di marcia, Regione Liguria e Comune di Genova stanno provando a rilanciare, facendo pressione affinché gli interventi di montaggio delle 95 centine – nel tunnel sotto osservazione – siano ultimati entro venerdì, in modo da salvare almeno in parte la situazione in vista del traffico del weekend.

