Genova. Imbarco ieri sera alle 19.30, partenza prevista alle 21.30, inizialmente rinviata alle 23.30 e poi congelata con il messaggio “Abbiamo un ritardo, vi comunicheremo al più presto quando sarà quantificato”. Poi il risveglio shock per i passeggeri della Gnv Excellent in partenza da Genova e destinazione Palermo: questa mattina la nave era ancora ferma in porto.

