Caos autostradale, lista Crivello: “Pandemonio Genova, non modello”

Genova. “Non amiamo le polemiche ed evitiamo quindi di commentare i post di Giovanni Toti: “Pensiamo alle vittime del Morandi quando siamo in coda” o le dichiarazioni di autostrade riferite ai lavori nelle gallerie: “Erano malate, le ricostruiamo a tempo di record”. Ciò che più ci preme è richiamare le istituzioni nazionali, regionali e comunali ad un ruolo dal quale non si possono sottrarre!” a dirlo in una nota diffusa il gruppo consiliare Lista Crivello.

