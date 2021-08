Borghetto Santo Spirito. Allarme a Borghetto Santo Spirito per un possibile focolaio Covid: sui social le prime segnalazioni su una pizzeria del lungomare, con il titolare che era già in isolamento in attesa dell’esito del tampone. Come lui sospette positività per almeno altri tre dipendenti, gli altri hanno avuto esito negativo dai tamponi rapidi, con il locale rimasto aperto.

... » Leggi tutto