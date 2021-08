Sanremo, al via “Zazzarazzaz 2021” a Villa Ormond: prima serata all’insegna del jazz vocale italiano

Sanremo. È tutto pronto per dare il via alla XXII edizione del Festival della canzone jazzata “Zazzarazzaz”, dal 1997 ribalta privilegiata dello swing italiano a livello nazionale, organizzata dal Centro Studi Stan Kenton con l’apporto dell’Assessorato al Turismo della Città di Sanremo e quest’anno, per la prima volta, della Fondazione Villa Ormond. Un intenso programma articolato in due serate-concerto ed un evento collaterale, il tutto nella lussureggiante cornice del parco di Villa Ormond.

