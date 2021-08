Covid, nel Savonese doppia dose per il 67% del personale scolastico: il dato ligure più basso

Liguria. Tra poche settimane via al nuovo anno scolastico che sarà all’insegna delle lezioni in presenza e del green pass. Ma se dall’obbligo della certificazione verde sono esenti gli studenti (eccetto quelli universitari), diverso è il discorso per i docenti e il resto del personale che dal primo settembre dovranno dimostrare di essersi vaccinati o di essere negativi al tampone oppure ancora essere guariti dal Covid-19. La campagna vaccinale sta quindi procedendo spedita, fornendo alla scuola corsie preferenziali in modo da accelerare il processo. Ma quanti sono in Liguria coloro che ancora non si sono immunizzati?

