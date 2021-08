Imperia. L’imperiese Stefano Alassio, insieme a Daniele Bindoni, coadiuverà in veste di assistente l’arbitro Maurizio Mariani nella partita Fc Paços de Ferreira – Tottenham Hotspur, in programma giovedì 19 agosto alle 20.30 allo stadio Capital do Móvel a Paços de Ferreira in Portogallo. Lo annuncia sui social la sezione Aia di Imperia.

