Recco, il 23 agosto parte la raccolta porta a porta nelle zone Est e Ovest

Recco. Dal 23 Agosto la Città di Recco sarà interessata da importanti novità in tema della gestione dei rifiuti, si tratta del passaggio al “porta a porta spinto come previsto dal capitolato di appalto, che porterà a un cambio radicale nel sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La partenza del nuovo sistema ha purtroppo subito un ritardo di quasi un anno a causa della emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID 19 che ha impedito le attività di comunicazione e divulgazione con l’impossibilità di creare assembramenti. Stante il perdurare della situazione emergenziale, d’ accordo con il gestore si è scelto di inserire il nuovo sistema in modo progressivo partendo dalle aree collinari suddividendole in 2 zone, la Est e la Ovest.

