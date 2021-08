Genova. Riaperto oggi l’Ufficio Postale di Genova 41, in Corso Martinetti 199/D, dopo una settimana di lavori per manutenzione straordinaria, che avevano comportato lo spostamento delle operatività presso la sede di Piazza Monastero. L’intervento ha reso più confortevole e funzionale l’ufficio, che ha così ripreso regolarmente tutte le attività, in ambito finanziario e postale.

