Covid, Toti: «Proseguono Open Night. Da lunedì vaccinazioni senza prenotazione per insegnanti e fascia 12-18 anni»

Genova. «Prenderà il via da lunedì 23 agosto nelle Asl della Liguria la linea di prenotazione ad accesso diretto (senza prenotazione) per la fascia 12-18 anni e per il personale scolastico. Anche se il personale scolastico ha risposto bene alla campagna di vaccinazione, è importante accelerare ancora per essere pronti all’avvio della scuola e consentire ai ragazzi di frequentare finalmente in presenza». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti questa sera.

... » Leggi tutto