Genova contro Milano alla prima di Serie A: Samp e Genoa chiamate a ribaltare i pronostici

LANTERNA VS DUOMO

La sfida incrociata tra squadre genovesi e squadre milanesi arriva in piena estate, quando i due “popoli” sono spesso fianco a fianco sulle spiagge, nella migliore delle ipotesi. In quella peggiore, tutt’altro che remota, condividono le code in autostrada. In mezzo ai canonici sfottò su pizze bianche, odore del mare e nebbia, ci sarà anche modo di confrontarsi dal punto di vista calcistico. Non si assisterà a due blocchi schierati, in quanto risulta difficile pensare che l’avversione per il “foresto” possa prevalere sulla rivalità cittadina.

