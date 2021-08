Seborga festeggia San Bernardo ascoltando il nuovo inno del Principato

Seborga. E’ festa grande oggi a Seborga: come di consuetudine, in concomitanza con la festività del santo patrono San Bernardo, il principato ha celebrato la sua festa nazionale che per il secondo anno di fila è stata segnata dal Covid e dalle regole dettate dal governo per prevenirne il contagio. Così come nel resto del paese, anche per accedere alle cerimonie seborghine è stato necessario esibire il green pass, indossare le mascherine e rispettare il distanziamento.

