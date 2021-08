Genova. Si stanno verificando dal tardo pomeriggio gli attesi problemi di traffico sul nodo genovese per via dei cantieri e della parziale chiusura della A10 tra Pra’ e Aeroporto. Tempi di percorrenza di molto superiori alla media erano fissati per tutta la giornata di oggi ma è dopo le 18 che la coda tra Arenzano e Genova Pra’, in direzione Genova, è raddoppiata da tre a sei chilometri.

