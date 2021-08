Savona 2021, +Europa: “Noi sosteniamo Russo? No, decideremo nei prossimi giorni dopo un incontro con lui”

Savona. “Leggiamo sui giornali locali che +Europa sosterrebbe il candidato-sindaco Marco Russo. E’ doveroso precisare che, al di là di un orientamento per il candidato del centro-sinistra savonese (a condizione che non vi sia alcun legame con i 5Stelle), come ben noto all’Avv. Marco Russo, la posizione di +Europa verrà decisa e ufficializzata (da +Europa e non da altri) dopo l’incontro in programma nei prossimi giorni tra una delegazione di +Europa e il candidato-sindaco Russo”.

... » Leggi tutto