Ventimiglia, ex piscina delle Logge trasformata in covo di stranieri. Cittadini lanciano l’allarme

Ventimiglia. Quello che un tempo era il bar dell’ex piscina all’aperto delle Logge, punto di ritrovo per famiglie e giovani ventimigliesi in cerca di svago, si è trasformato in un covo di stranieri che lo utilizzano come domicilio e come base di raccolta della propria refurtiva. A lanciare l’allarme è Manuela Pievi, gestore delle palestre comunali della città di confine, preoccupata che questa situazione di estremo degrado possa causare problemi, se non addirittura situazioni di pericolo, ai numerosi studenti che frequentano il vicino liceo Aprosio.

... » Leggi tutto