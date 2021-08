Ciantagalletto apre una vecchissima questione

L’incendio di ieri a Ciantagalletto deve in primo luogo portare a esprimere vicinanza e solidarietà a chi è stato allontanato dalla propria abitazione per sicurezza, a chi per la medesima ragione è rimasto senza luce e a tutte le forze dell’ordine, alla polizia locale, ai vigili del fuoco, ai carabinieri forestali e a tutti I volontari che sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento. Decisivo è stato poi l’intervento di elicotteri e del canadair antincendio.

