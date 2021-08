Genoa, un silenzio che vale più di mille parole: il silenzio stampa di ieri ha già il sapore di una sentenza

Genova. L’entusiasmo creatosi in vista della prima giornata di campionato spazzato via, la voglia di Serie A diventata presto un ricordo con il malumore a prendere il sopravvento: sono state queste in estrema sintesi le emozioni che hanno accompagnato i tifosi rossoblù. Piangersi addosso però non è contemplato, il Grifone tra un rumor e l’altro dovrà per forza di cose trovare la forza di lavorare rialzandosi: Napoli-Genoa per ripartire dunque, il match a cui tutti guardano è già quello contro i partenopei. Tra un commento e l’altro inoltre un ulteriore elemento che sembra mettere d’accordo tutti i supporter rossoblù è la piena fiducia nei confronti di mister Davide Ballardini, punto fermo del Grifone che spera possano arrivare dei rinforzi i quali permettano ad una compagine apparsa spaesata e confusa di ritrovarsi.

