Genova. Mattinata nel complesso soleggiata a parte qualche velatura e locali nubi basse in mare aperto, in estensione al litorale tra Savona e Genova attorno al mezzogiorno. Nel corso della giornata nubi basse non serrate interesseranno segnatamente la costa savonese, genovese e il Tigullio occidentale. Bel tempo o cielo velato sul resto della regione.

