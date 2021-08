Quando l’imperatrice russa Maria Aleksandrovna soggiornò a Sanremo: il racconto dello storico Gandolfo

Sanremo. Per circa un anno, tra l’inverno del 1874 e quello del 1875, l’imperatrice russa Maria Aleksandrovna soggiornò a Sanremo e, in segno di riconoscenza per la città che l’aveva accolta, la zarina donò alla municipalità sanremese le celebri palme che ancora oggi si possono ammirare in corso Imperatrice, chiamato così proprio in omaggio a Maria Aleksandrovna. A raccontare la storia, poco conosciuta ai più, del soggiorno della zarina a Sanremo, è lo storico matuziano Andrea Gandolfo.

