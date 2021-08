Sampdoria, D’Aversa: “Domani per noi inizio in salita, serviranno coraggio e determinazione”

Genova. Andrà in scena domani sera allo stadio Luigi Ferraris l’esordio stagionale di Sampdoria e Milan, due formazioni sicuramente con obiettivi diversi che però domani saranno accomunate da una volontà: vincere per partire con il piede giusto. Dopo la disfatta rossoblù di ieri sicuramente non mancherà qualche timore in casa blucerchiata, questo nonostante la formazione a disposizione di D’Aversa sia rimasta pressoché inalterata rispetto alla scorsa stagione.

... » Leggi tutto