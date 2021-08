Serie A, il Milan parla genovese: è fatta per Pietro Pellegri dal Monaco

Milano. Alla fine la fumata bianca è arrivata: Pietro Pellegri sarà il terzo attaccante chiesto da Stefano Pioli per completare il reparto dei centravanti a propria disposizione. Dopo Florenzi dunque ecco un’altra operazione conclusa in prestito con diritto di riscatto dai rossoneri, un colpo che parla genovese e che immediatamente riporta la mente al 28 maggio 2017, non soltanto ultima partita di Francesco Totti ma anche match del primo gol in A del giovane funambolo ex rossoblù.

