Meeting di Rimini, Toti: «Liguria regina dell’estate grazie a campagne di promozione del territorio»

Genova. «Negli ultimi anni partecipavamo al Meeting di Rimini con l’obiettivo di far crescere il turismo in Liguria e valorizzare i prodotti della nostra terra. Oggi, nonostante la pandemia, i numeri ci dicono che la nostra regione è capofila nella ripartenza del settore, vivendo uno dei momenti più floridi. Abbiamo destagionalizzato il turismo e dimostrato di saper superare le difficoltà anche grazie alle campagne di promozione del territorio come questa, mettendo in vetrina le nostre eccellenze». Così dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sull’edizione 2021 del Meeting di Rimini dove fino ad ora sono state prodotte 1700 porzioni di focaccia con il formaggio, 4500 fette e 1500 bibite vendute tra limonata e mandarinata.

