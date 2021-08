Cinghiali sulla prima collina di Alassio, il sindaco Melgrati scrive alla Regione

Alassio. Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, torna a scrivere alla Regione Liguria, Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria, per segnalare nuovamente la presenza di numerosi ungulati sulla strada Solva-Cavia-Vegliasco, Via Vigo, Via Madonna delle Grazie che, si legge sulla missiva, “costituiscono un problema, oltre che un pericolo per la popolazione che vi risiede anche per coloro che transitano su quelle strade”.

