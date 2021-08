Covid, Bassetti: “La politica si assuma la responsabilità, serve l’obbligo vaccinale”

Liguria. “La politica deve assumersi le sue responsabilità. Vuole un autunno inverno tranquillo oppure vuole vedere un numero significativo di persone non vaccinate, con una variante molto aggressiva? Il mondo scientifico si è espresso ed è favorevole all’obbligo vaccinale. Se nonostante tutte le iniziative prese, non ultimo il Green Pass, ci sono ancora soggetti non vaccinati è ovvio che serva l’obbligo”. A dirlo è Matteo Bassetti, Primario Di Malattie Infettive All’ospedale San Martino Di Genova, intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

