Furti, risse, violenze, maltrattamenti in famiglia e violazioni del Codice della Strada: il bilancio dei controlli dei carabinieri a Ferragosto

Ponente. Circa 200 mezzi controllati, 150 persone identificate e 10 contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza, guida pericolosa, intralcio al traffico e mancata copertura assicurativa; due patenti ritirate per guida con licenza scaduta e guida in stato di ebbrezza, tre persone arrestate, altre 23 denunciate in stato di libertà, oltre a 4 ragazzi sanzionati per ubriachezza molesta e 7 segnalati per detenzione di 30 grammi di hashish. E’ il bilancio dei controlli messi in atto prima e dopo Ferragosto dagli uomini delle stazioni dei carabinieri dipendenti della compagnia di Alassio, del nucleo operativo e radiomobile, del nucleo cinofili e del 15^ nucleo elicotteristi, i quali sono stati attivamente impegnati nel presidio del territorio, ognuno nella propria zona territoriale.

