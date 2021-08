Imperia. Oggi, 24 agosto 2021, non è un giorno qualunque per la Metalmeccanica Vivaldi, nota eccellenza artigiana simbolo della manifattura italiana del settore metalmeccanico: non solo nel 2021 cade il centenario della ditta, che opera con successo dal 1921, ma proprio oggi ricorre il 90° compleanno di Giuseppe “Pino” Vivaldi, il cuore e la memoria storica dell’impresa.

... » Leggi tutto