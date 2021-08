Pochi ospiti a Casa Serena, in vista tagli alle ore di servizio e aumento delle rette

Sanremo. Secondo incontro tra le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e la nuova direzione di Casa Serena, rappresentata dal presidente Rosario Maniscalco di MyHome che si è aggiudicata il bando del Comune per l’alienazione della residenza protetta di Poggio. Fumata nera sulla bozza di accordo per il trasferimento del personale dalle vecchie cooperative (Kcs e Dussman) alla subentrante, la Euroassistance con sede a Vercelli. Stando a fonti sindacali, la direzione della società privata si è presa qualche giorno di tempo per predisporre una propria proposta di accordo che tenga conto del contesto attuale in cui si trova la residenza per anziani.

