Tokyo 2020, la Questura ringrazia Viviana Bottaro, bronzo genovese per le Fiamme oro

Genova. Piccola festa di ringraziamento stamattina in Questura a Genova per Viviana Bottaro, appena tornata da Tokyo con una medaglia di bronzo nella specialità Kata.

Viviana, 33 anni, genovese, fa parte delle Fiamme Oro della polizia di Stato: “Per me sono la mia famiglia – ha detto – e li ringrazio non solo perché mi consentono di fare ciò che mi piace, cioè allenarmi e fare gare, ma anche per il supporto che mi hanno fornito in questo periodo”.

... » Leggi tutto