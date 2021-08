Covid, vaccini: nuove open night in tutta la Liguria

Genova. Questa sera e venerdì 27 agosto nuove open night in tutta la Liguria. Sarà quindi possibile vaccinarsi senza prenotazione per la prima dose del vaccino anti-Covid o per anticipare il richiamo (rispettando l’intervallo previsto per il tipo di vaccino della prima dose somministrata, per Pfizer da 21 a 42 giorni dalla prima dose, per Moderna da 28 a 42 giorni dalla prima dose e per Astrazeneca da 8 a 12 settimane dalla prima dose).

