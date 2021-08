Gara di solidarietà per gli afgani, l’elenco aggiornato di cosa c’è bisogno

Sanremo. Non si ferma la corsa alla solidarietà per i rifugiati afgani accolti nella base del soggiorno militare di via Lamarmora. Sono costanti la chiamate al centralino della Croce Rossa di via Pisacane da parte di tanti cittadini che vogliono dare il loro contributo. Giorno dopo giorno si aggiorna l’elenco dei beni di prima necessità di cui c’è bisogno. Al momento è richiesto abbigliamento da uomo e donna, con particolare attenzione per l’intimo e i pigiami. Poi ciabatte infradito per grandi e per i bambini. Ancora, detersivo per i panni: i rifugiati hanno dimostrato grande voglia di conservare le proprie usanze e, quindi, anche l’abbigliamento tipico afgano con cui sono arrivati in Italia.

