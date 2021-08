Cairese e Carcarese sono scese in campo per ricordare Franco Bagnasco. La partita è stata equilibrato, caratterizzata da un buon agonismo sebbene non abbia fatto stropicciare gli occhi. Fattore abbastanza normale in fase di preparazione. Alla fine l’ha spuntata la Cairese, grazie alle reti di Facello e Pastorino. La Carcarese ha accorciato con Bonifacino.

... » Leggi tutto