Sanremo, colluttazione tra detenuti e aggressione ad agente. Il Sappe: «Tensione incontenibile»

Sanremo. Ancora alta tensione nel carcere di Valle Armea. La denuncia è del sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del segretario nazionale per la Liguria Michele Lorenzo, spiega: «Ancora un’altra aggressione alla polizia penitenziaria effettuata da un detenuto ristretto nel carcere di Sanremo. Un episodio grave che non può passare inosservato: il personale di servizio è intervenuto per sedare una colluttazione tra due detenuti stranieri che hanno indirizzato invece la loro violenza contro gli uomini in divisa prima sputando loro contro, poi colpendoli con calci e gomitate. E’ incontenibile ormai la tensione penitenziaria a Sanremo: solo poche ore prima, infatti, la Polizia Penitenziaria aveva salvato la vita a un detenuto straniero che stava tentando l’impiccamento, trasportato in tempo al pronto soccorso. La tensione resta alta a Valle Armea: dall’inizio del 2021 si sono verificati 68 casi di autolesionismo, 28 danneggiamenti, tre incendi dolosi, 82 ricoveri urgenti, un suicidio purtroppo e tre tentati suicidi, 4 aggressioni al personale di Polizia oggetto di ben 45 minacce. Si sono verificati inoltre 18 episodi di colluttazione quindi si evidenzia gli episodi pericolosi ce ne sono tanti E allora si domanda cosa si aspetta per rivedere la gestione di Sanremo».

