Savona 2021, Russo: “Turismo accessibile da perseguire. Nel savonese potenziale da almeno 60 mln all’anno”

Savona. “Lo sviluppo del turismo accessibile è una delle strade da percorrere non solo perché atto di civiltà, ma anche per il potenziale economico che può generare per la provincia di Savona: oltre 60 milioni di euro all’anno in più. Dato da intendersi per difetto, visto che chi ha disabilità non va mai in vacanza da solo, ma con parenti o amici. Da sindaco sarò promotore di una politica di sviluppo economico che sappia diversificare, puntando sull’outdoor, sul turismo religioso e riconoscendo tutte le potenzialità del turismo accessibile che è una forma di civiltà, di sviluppo giusto”.

... » Leggi tutto