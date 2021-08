Albenga. Viaggia in aereo con una somma in contante non dichiarata pari a circa 16 mila euro: un passeggero proveniente dalla Russia è stato individuato dai funzionari ADM, in servizio presso l’Aeroporto Internazionale “Clemente Panero” di Villanova di Albenga con l’ausilio dei militari del locale comando dei carabinieri.

... » Leggi tutto