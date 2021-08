Albenga, pulizia fossati e canali: il sindaco Tomatis firma l’ordinanza

Albenga. Terminati gli interventi di pulizia straordinaria del fiume Centra, rio Carenda, Avarenna e canale sito in Reg. Bagnoli a Leca d’Albenga – oltre a quelli effettuati su di rio Inferno e Ciambellino – l’amministrazione sta già riservando altre risorse per la sicurezza idrogeologica del territorio e per proseguire i lavori su altri rii così come avviene secondo la programmazione che prevede, a rotazione interventi su tutto il territorio.

... » Leggi tutto