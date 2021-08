Carcare, a San Giovanni del monte la cerimonia di benvenuto ai nuovi nati del 2020

Carcare. Cerimonia di benvenuto ai “nuovi” carcaresi nati nel 2020. L’Amministrazione comunale aderisce alla giornata nazionale della gentilezza dedicata ai nuovi nati dell’anno precedente, fissata per il 21 marzo ma, a causa della pandemia, slittata a domenica 29 agosto. Una data che per Carcare ha un significato affettivo e religioso: ricorre infatti il martirio di San Giovanni, patrono del paese, e come da tradizione viene celebrato nella chiesetta posta sulla suggestiva collina a monte dell’attuale centro urbano, proprio dove secoli fa fu edificato il primo edificio di culto.

